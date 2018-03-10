Almanya’daki cami saldırısını terör örgütü PKK üstlendi
Almanya’nın Laffen kentinde gerçekleşen cami saldırısını terör örgütü PKK üstlendi.
- İHA
Almanya’nın Laffen kentindeki İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Akşemsettin Camii'ne yapılan saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. Terör örgütü, camiye yapılan molotoflu saldırıya ait görüntüleri internet ortamında yayınladı. Görüntülerin yayınlandığı sitede PKK propagandası içeren paylaşımlar da yer alıyor. Cami yetkilileri saldırıdan kimsenin yara almadığını yaptıkları basın açıklamasıyla duyurmuştu.
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