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Almanya’daki cami saldırısını terör örgütü PKK üstlendi

Almanya’nın Laffen kentinde gerçekleşen cami saldırısını terör örgütü PKK üstlendi.

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Almanya’nın Laffen kentindeki İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Akşemsettin Camii'ne yapılan saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. Terör örgütü, camiye yapılan molotoflu saldırıya ait görüntüleri internet ortamında yayınladı. Görüntülerin yayınlandığı sitede PKK propagandası içeren paylaşımlar da yer alıyor. Cami yetkilileri saldırıdan kimsenin yara almadığını yaptıkları basın açıklamasıyla duyurmuştu.
 

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