Almanya'dan İran açıklaması
Almanya Hükümet Sözcüsü'nden İran'da yaşanan protestolar ve can kayıplarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Federal Hükümet, İran'ın sokaklarında şu anda cesaretle gerçekleştirdikleri ekonomik ve politik protestoların yasal olduğunu düşünüyoruz ve onlara saygı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ün haberine göre Demmer, aynıu zamanda İran yetkililerinin protestocularla diyalog kurmaları ve belirli ölçüde uzlaşmaya gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu.
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