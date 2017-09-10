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Almanya´dan tatile gelen gurbetçi, evinde ölü bulundu

Almanya'da oturan 63 yaşındaki Ekrem G., tatil için geldiği Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ndeki evinde ölü bulundu.

  • DHA
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Almanya'dan tatil için Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne gelen Ekrem G.'den haber alamayan Almanya'daki yakınları durumu ilçede oturan tanıdıklarına bildirdi. Çay Mahallesi'ndeki evine giden arkadaşları, Ekrem G.'yi  yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Ekrem G.'nin öldüğünü belirledi.

İlk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Ekrem G.'nin cesedi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının cenazeyi morgdan almasının ardından Ekrem G., ilçeye bağlı Karakoç Köyü´nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

 

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