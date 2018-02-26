Almanya'dan Türkiye'ye ihracatlarda daha fazla kredi güvencesi

Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerde yaşanan olumsuzluklara rağmen Alman hükümetinin 2017 yılında Türkiye'ye yönelik ihracatlar için 2016 yılına göre daha fazla Hermes kredi güvencesi verdiği bildirildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Sol Parti Milletvekili Alexander Neu'un Hermes kredi güvenceleri ile ilgili olarak sunduğu bir soru önergesine karşılık açıklanan yanıt metninde, 2016 yılında 1 milyar 102 milyon avro ile Türkiye'ye ihracat yapan Alman şirketlerine verilen kredi güvencesinin 2017 yılında yaklaşık üçte bir oranında artırılarak 1 milyar 458 milyon avroya yükseltildiği belirtildi.

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan bazı olumsuzluklardan dolayı Alman hükümeti geçen yılın eylül ayında Hermes adı verilen bu kredi güvencesini 1 milyar 500 milyon avro ile sınırlandırmıştı.

Yanıt metnini hazırlayan bakanlık müsteşarı Matthias Machnig, söz konusu sınırın bu yıl ne kadar olacağı konusunda Almanya'da yeni kurulacak olan koalisyon hükümetinin karar vereceğini ifade ederken, söz konusu metinde, Türkiye'ye yönelik verilen ihracat kredisi garantisinin 2016 yılında sadece Rusya, Mısır ve ABD'ye daha üst sınırda verilmiş olduğuna işaret edildi.

Milletvekili Neu da Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye için bir üst sınır belirleyerek aslında bunu hiç bir zaman bir yaptırım olarak düşünmediğini belirterek, "Federal hükümet, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmesini istemiyor." şeklinde konuştu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) dış ekonomiden sorumlu başkanı Volker Treier de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Alman şirketlerinin Türkiye'ye yönelik ihracatının 2017 yılının ilk 6 ayında yüzde 10 kadar geriledikten sonra 2017 yılının ikinci yarısında yeniden artmaya başladığını ve geçen yılın son 3 ayında artış bile kaydedildiğini söyledi.

Hermes kredi güvencesinin sınırlandırılmasıyla Alman hükümetinin sıkı yaptırımlardan çok siyasi bir sinyal vermek istediğini ifade eden Treier, geçen yıl Türkiye ile ihracat işlerinde yaşanan aksamaların genelde sipariş işlemlerinin gecikmesinden kaynaklandığını kaydetti.

Almanya'dan Türkiye'ye yönelik ihracatın bu yıl içinde artmasını ümit ettiğini belirten Treier, 2018 yılında yüzde 5'lik bir artışı mümkün gördüğünü sözlerine ekledi.