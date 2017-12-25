Almanya'dan Türkiye'ye tatil talebinden artış

Fiebig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman tur operatörlerinin 2017’de Türkiye’de özellikle son dakika rezervasyonlarının arttığını bildirdiklerini belirterek, "Türkiye’nin yaz ve sonbaharda güçlü bir son dakika rezervasyon etkisi gördüğü kesinlikle doğrudur.” ifadelerini kullandı.

Artışın çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasitelerin mevcudiyetinden kaynaklandığını dile getiren Fiebig, "Türkiye, her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik sunuyor." dedi.

Türkiye’de, güneş, plaj, güzel otel tesislerinin yanı sıra birçok kültürel unsur ile bisiklet turları ve doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği iç bölgelerin bulunduğuna işaret eden Fiebig, Türkiye’deki mükemmel fiyat-performans ilişkisinin sadece aileleri ikna eden durum olmadığını vurguladı.

Fiebig, Türkiye'nin hepsi dahil (All-Inclusive) tekliflerle de puan aldığını sözlerine ekledi.