Almanya’nın başkenti Berlin’de 250 kilogram bomba bulundu Almanya’nın başkenti Berlin’de, eski bir tren istasyonunda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için 10 bin kişi bölgeden tahliye edilecek.