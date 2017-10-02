Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Almanya’nın başkenti Berlin’de 250 kilogram bomba bulundu

Almanya’nın başkenti Berlin’de, eski bir tren istasyonunda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için 10 bin kişi bölgeden tahliye edilecek.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Berlin polisinden yapılan açıklamada, eski bir tren istasyonundaki inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bombanın etkisiz hale getirilmesi için bombanın bulunduğu yerin 500 metre çevresinde yaşayan 10 bin kişinin bölgeden tahliye edileceği bildirildi.

Sokak ve caddelerin trafiğe kapatılması çalışmalarının tamamlandığı ve insanların tahliye işlemine başlandığı ifade edilen açıklamada, tahliye işleminden etkilenenlerin Tempelhof-Schöneberg ilçesinin belediye binasında kalabileceği kaydedildi.

 

Almanya’da en son eylül başında Frankfurt kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın bulunmasının ardından 60 binin üzerinde kişi tahliye edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA