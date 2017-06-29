Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu: Kabul edilemez yorumlar yapmaları esef verici
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamalarına ilişkin 'Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır' dedi.
- DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, bazı Alman siyasetçilerin açıklamaları hakkında kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Yorumların kabul edilemez ve esef verici olduğunu belirten Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında, Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."
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