Almanya'nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'ne katılımına ilişkin karar çekince ile onaylandı

Almanya'nın, NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tesisi, idaresi ve işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırasına katılması çekince ile onaylandı.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Buna göre Türkiye, Almanya'nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tesisi, idaresi ve işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırası katılım belgesini çekince ile onayladı.



Söz konusu katılım belge uyarınca, Almanya Savunma Bakanlığı, mutabakat muhtırasına katılarak NATO'nun enerji güvenliği dönüşüm çabalarına katılımını artırmayı, merkeze personel tahsis ederek sponsor ülke olmayı ve merkezin mali yıl bütçesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.



NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi 2012'de Litvanya, Estonya, Fransa, İtalya, Letonya, Türkiye, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı mutabakat muhtırası ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kuruldu.