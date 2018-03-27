Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Almanya'nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'ne katılımına ilişkin karar çekince ile onaylandı

Almanya'nın, NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tesisi, idaresi ve işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırasına katılması çekince ile onaylandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'nın, NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tesisi, idaresi ve işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırasına katılması çekince ile onaylandı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Türkiye, Almanya'nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tesisi, idaresi ve işletilmesine ilişkin mutabakat muhtırası katılım belgesini çekince ile onayladı.

Söz konusu katılım belge uyarınca, Almanya Savunma Bakanlığı, mutabakat muhtırasına katılarak NATO'nun enerji güvenliği dönüşüm çabalarına katılımını artırmayı, merkeze personel tahsis ederek sponsor ülke olmayı ve merkezin mali yıl bütçesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi 2012'de Litvanya, Estonya, Fransa, İtalya, Letonya, Türkiye, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı mutabakat muhtırası ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kuruldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu yaklaşımlar Trump´ın kendi iradesi değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu yaklaşımlar Trump´ın kendi iradesi değil'

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA