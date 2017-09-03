Almanya'nın YPG'li teröristlere gönderdiği bombalar Kato Dağı’nda ele geçirildi

ABD'nin terör örgütü YPG'ye gönderdiği silahlar bir süre önce Güneydoğu'da PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında sığınaklarda ele geçirilmişti.

PKK'lıların inlerinden çıkan silahların seri numaralarının ise yağlı boya ile boyanıp kapatıldığı saptanmıştı.

Şimdi de Şırnak'taki operasyonda Almanya'nın YPG'ye gönderdiği bombaların ele geçirilmesi Batılı ülkelerin iki yüzlü politikasını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı sınırları içinde kalan Faraşin Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 30 Temmuz-5 Ağustos arasında gerçekleştirilen operasyonlarda variller içine gizlenmiş toprağa gömülü silah ve mühimmatlar bulundu.

Ele geçen mühimmat ve patlayıcılar arasında en dikkat çekeni ise askeri kamuflajlı gece görüşlü termal kamera ile 197 adet el bombası oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal İnceleme Daire Başkanlığı'nca laboratuvar ortamında incelenen el bombalarının Alman menşeli olduğu tespit edildi.

Bazılarının ise üzerlerindeki seri numaralarının kazınarak silindiği belirlendi.

Bombaların Almanya'nın DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye gönderdiği bombalardan olduğu ortaya çıktı.(Sabah)