Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Can Dündar, katıldığı televizyon programında ağzının payını aldı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Can Dündar, BBC News kanalında yayımlanan HARDtalk programına konuk oldu. Yayın süresince her fırsatta Can Dündar'a ağzının payını veren sunucu Stephen Sackur, 'MİT tırları olayı açıkça bir devlet sırrıydı. Bunu İngiltere veya ABD'de yapmış olsan yine çok ciddi süreçlerle karşı karşıya kalırdın. Ayrıca bir Türk olarak senin görevin gazetecilik yapmanın yanı sıra, Türk ordusunun güvenliğini tehlikeye atacak riskli durumları da göz önünde bulundurmandı.' ifadelerini kullandı.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Gazetesi'nin Almanya'ya sığınan FETÖ firarisi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, BBC News kanalında yayımlanan HARDtalk programına konuk oldu. Programda Stephen Sackur'un sorularını yanıtlayan Dündar, devlet sırlarını yayımlayarak askeri casusluk yaptığı MİT tırları süreciyle ilgili konuştu. Her ağzını açtığında, deyim yerindeyse sunucu Sackur'dan fırça yedi.

Sunucu Sackur, Türkiye'nin yasal olmayan bir şey yaparak buna "devlet sırrı" adını verdiğini söyleyen FETÖ'cü Dündar'a, "Ama bu açıkça bir devlet sırrıydı. Gizli bir operasyonu ve bunu kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Gizli operasyonların amacı budur." yanıtını verdi.

Konuşmanın devamında Sackur, bunun bir devlet sırrı olmadığını iddia ederek "Bu yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırrıydı." sözlerini sarf etme gafletine düşen Dündar'a, "Kendinizi farklı bir ülkede yaşayan bir gazetecinin yerine koyun. Dürüst olmak gerekirse, eğer bir İngiliz gazeteci İngiltere'de ordu istihbaratının ilişkilerinin derinine inmeye çalışsaydı veya aynı şekilde Amerika'da çok ciddi sorunlarla karşılaşırdı. Bizde de Devlet Sırları Kanun Maddesi mevcut sonuçta." dedi.

MİT tırları davasını bir "tehlike" olarak gördüğünü söyleyen firari FETÖ'cü Dündar'ın, "Bu tür tehlikelere karşı kamuyu bilgilendirmek bizim görevimiz." demesi üzerine ise Sackur Dündar'a kendisinin bir Türk vatandaşı olduğunu hatırlatarak, "Türk ordusu personelini riske atmak gibi durumları göz önünde bulundurmak da sizin sorumluluğunuz." diyerek ağzının payını verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA