Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Can Dündar, katıldığı televizyon programında ağzının payını aldı

Cumhuriyet Gazetesi'nin Almanya'ya sığınan FETÖ firarisi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, BBC News kanalında yayımlanan HARDtalk programına konuk oldu. Programda Stephen Sackur'un sorularını yanıtlayan Dündar, devlet sırlarını yayımlayarak askeri casusluk yaptığı MİT tırları süreciyle ilgili konuştu. Her ağzını açtığında, deyim yerindeyse sunucu Sackur'dan fırça yedi.



Sunucu Sackur, Türkiye'nin yasal olmayan bir şey yaparak buna "devlet sırrı" adını verdiğini söyleyen FETÖ'cü Dündar'a, "Ama bu açıkça bir devlet sırrıydı. Gizli bir operasyonu ve bunu kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Gizli operasyonların amacı budur." yanıtını verdi.



Konuşmanın devamında Sackur, bunun bir devlet sırrı olmadığını iddia ederek "Bu yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırrıydı." sözlerini sarf etme gafletine düşen Dündar'a, "Kendinizi farklı bir ülkede yaşayan bir gazetecinin yerine koyun. Dürüst olmak gerekirse, eğer bir İngiliz gazeteci İngiltere'de ordu istihbaratının ilişkilerinin derinine inmeye çalışsaydı veya aynı şekilde Amerika'da çok ciddi sorunlarla karşılaşırdı. Bizde de Devlet Sırları Kanun Maddesi mevcut sonuçta." dedi.



MİT tırları davasını bir "tehlike" olarak gördüğünü söyleyen firari FETÖ'cü Dündar'ın, "Bu tür tehlikelere karşı kamuyu bilgilendirmek bizim görevimiz." demesi üzerine ise Sackur Dündar'a kendisinin bir Türk vatandaşı olduğunu hatırlatarak, "Türk ordusu personelini riske atmak gibi durumları göz önünde bulundurmak da sizin sorumluluğunuz." diyerek ağzının payını verdi.