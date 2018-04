Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Can Dündar, katıldığı televizyon programında ağzının payını aldı Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Can Dündar, BBC News kanalında yayımlanan HARDtalk programına konuk oldu. Yayın süresince her fırsatta Can Dündar'a ağzının payını veren sunucu Stephen Sackur, 'MİT tırları olayı açıkça bir devlet sırrıydı. Bunu İngiltere veya ABD'de yapmış olsan yine çok ciddi süreçlerle karşı karşıya kalırdın. Ayrıca bir Türk olarak senin görevin gazetecilik yapmanın yanı sıra, Türk ordusunun güvenliğini tehlikeye atacak riskli durumları da göz önünde bulundurmandı.' ifadelerini kullandı.