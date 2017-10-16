“Alo 140” terör ihbar hattı meyvelerini vermeye başladı

Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine yardımcı olma isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu “Alo 140” terör ihbar hattının daha etkin kullanımı amacıyla hazırlanan kamu spotlarının da yayımlanmasının ardından hattın yoğu ilgi gördüğü belirtildi. Ülkenin neresinden aranılırsa aranılsın telefonundan 140’ı tuşlayan herkes Ankara merkezde hazır bulunan ekiplere ulaşıyor. İhbarcının kimlik bilgilerin gizli tutulduğu hattan gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler gerekli çalışmaları yapıp teröristleri yakalıyor.

Sabah saatlerinde gelen bir ihbar doğrultusunda İzmir Aydın girişinde silahlı terör örgütü üyeliğinden araması olan bir kişi yakalandı. İlgili birim ekipleri tarafından emniyete götürülen şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi.