'Alo 140' terör ihbar hattı tanıtıldı
Terörün önüne geçmek amacıyla kurulan “Alo 140” terör ihbar hattının tanıtım filmi için ünlü isimler kamera karşısına geçti.
- İHA
Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine yardımcı olma isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu “Alo 140” terör ihbar hattının daha etkin kullanımı amacıyla tanıtım filmi çekildi. Pek çok tanıdık ismin yer aldığı filmde, “Terörü birlikte durdurabiliriz” mesajı verildi.
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