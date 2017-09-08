“Alo 140” terör ihbar hattı tanıtıldı

Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine yardımcı olma isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu “Alo 140” terör ihbar hattının daha etkin kullanımı amacıyla tanıtım filmi çekildi. Pek çok tanıdık ismin yer aldığı filmde, “Terörü birlikte durdurabiliriz” mesajı verildi.