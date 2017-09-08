Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Alo 140' terör ihbar hattı tanıtıldı

Terörün önüne geçmek amacıyla kurulan “Alo 140” terör ihbar hattının tanıtım filmi için ünlü isimler kamera karşısına geçti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine yardımcı olma isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu “Alo 140” terör ihbar hattının daha etkin kullanımı amacıyla tanıtım filmi çekildi. Pek çok tanıdık ismin yer aldığı filmde, “Terörü birlikte durdurabiliriz” mesajı verildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
“Alo 140” terör ihbar hattı tanıtıldı

“Alo 140” terör ihbar hattı tanıtıldı

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA