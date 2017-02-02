Alo Elif’i savundu, Meclis’i suçladı

Meclis Başkanlık Divanı’nın CHP’li katip üyesi Elif Doğan Türkmen’in 1 milyon 189 bin liralık telefon faturasının ortaya çıkmasının ardından gözler CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çevirldi. Ancak konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında sessizliğini bozdu. Skandal şekilde Türkmen’i savunan Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlık Divanı üyelerine iletişim harcamaları için sınırsız hak tanındığını belirterek, şöyle konuştu: “Yanlışlık buradan başlıyor. Niye sınırsız? Bunların ayrılacağı ne? Başkan dahil, bütün başkan yardımcıları. Dolayısıyla yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Neden? Sınır getirmeniz lazım. Sınırsız bir harcama yetkisi olur mu? Olmaz. Bunun değişmesi lazım. Söylüyoruz bunu değiştirin. Her milletvekilinin var ama sınırı var. Ama Başkanlık Divanına sınırsız hak getirip sonra ‘niye bunlar bu kadar para harcadı’ derseniz adama sorarlar; ‘sen bu hakkı niye verdin?’ Yapılan etik olarak doğru değil. Milletin parasını her şeyden önce parlamentonun çok dikkatli kullanması lazım.”

TEHDİT ETTİ

Referandumla ilgili de tehditkar bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Anayasalar toplumsal uzlaşı gerektirir. Bu anayasa güvence değilse çatışmalar artar. Toplum ayrışıp, kutuplaşacaktır. Halktan gizli anayasa yaptılar. Halkın anlayacağı bir anayasa değil” ifadesini kullandı.