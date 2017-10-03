Alp Havacılık Sikorskyler için üretecek

Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (TGMHP) kapsamında Sikorsky helikopterleri için bir dizi kritik üretimin yapılacağı Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi faaliyete başlıyor.

Sikorsky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, döner komponentleri, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımlarını üretecek Eskişehir'deki tesis Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle bugün açılıyor.

Alp Havacılık'ın 90 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 11 bin metrekarelik tesisin, 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması öngörülüyor.

Şirket, teknolojisi, tecrübesi, özgün kabiliyetleriyle havacılık ve uzay sanayisinin gelişimine yön veren ürün ve hizmetleriyle sektöründe dünyanın önde gelen firmaları tarafından iş ortağı olarak tercih ediliyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut 23 bin 500 metrekare kapalı alan ve 30 bin metrekare genişleme alanında, 600'ün üzerinde nitelikli personel ve çok sayıda alt yükleniciyle üretim yapan şirket, titanyum, alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, bakır alaşımları ve süper alaşımların işlenmesinde çok geniş çaplı deneyime sahip bulunuyor.

Alp Havacılık, yüksek katma değerli, yüksek bilgi ve teknoloji içeren ürün yapısıyla ABD, Fransa, Kanada gibi gelişmiş pazarlara ihracat gerçekleştiriyor.

Kabiliyetleri ve alt yüklenicilerinin imkanlarıyla Sikorsky, Pratt&Whitney, Pratt&Whitney Canada, Lockheed Martin, UTC Aerospace Systems, Honeywell ve Boeing gibi müşterileri için helikopter dinamik, helikopter kuyruk pervanesi sürücü mili sistemi, iniş takımı ve uçak yapısal parçalarıyla hidrolik ve yakıt boru sistemleri üreten Alp Havacılık, birçok hava platformu ve motor programlarına önemli katkı sağlıyor.

Şirket, özellikle titanyum alanında dünyanın önde gelen havacılık firmaları arasında yer alıyor.