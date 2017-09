Alperen'in ailesinden bayramda hüzünlü mezar ziyareti

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Alperen Sakin saatlerce servis içerisinde unutulmuş ve can vermişti. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında, kreş sahibi ve anaokulu müdürü Yurdagül İşgören ve eşi Tamer İşgören tutuklanmış, yeniden gözaltına alınan görevli hostes Dilara K. ise adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakılmıştı.

"Bayramın mübarek olsun aslan oğlum; ben geldim"

Skandal olayın ardından Kurban Bayramı'nı minik Alperen'siz geçiren ailenin bayram sabahı ilk işi evlatlarının mezarını ziyaret etmek oldu. Çiğli ilçesindeki mezara giden ailenin ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Anne Buket ve baba Serkan Sakin çifti, minik Alperen’in mezarı başında gözyaşı döktü. Baba ve anneye, diğer aile bireyleri de eşlik etti.

Baba Serkan Sakin, Alperen’in mezarına gelir gelmez, "Bayramın mübarek olsun oğlum, aslan oğlum; ben geldim" dedi ve ardından da gözyaşlarına boğuldu. Anne Buket Sakin de, Alperen’in mezarı başındaki çiçekleri suladı ve o da eşi gibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Mezarına şeker ve emzik bırakmışlar

5 yaşındaki Alperen’in mezarına bırakılan emzik ve şekerler de görenlerin içini acıttı. Kur’an-ı Kerim okuyan aile, Alperen için bol bol dua etti. Baba Serkan Sakin, Alperen’in acısına alışamadıklarını ve hüzünlü bir bayram geçirdiklerini söyledi. "Alperen bu bayram ellerimi öpemedi" diyen baba Sakin, "Her fırsatta oğlumun mezarını ziyaret ediyorum, gerekirse her gün. Alperen şekeri çok severdi. Alperen’i seven birisi sağolsun gelmiş bırakmış; belki küçük bir çocuk bıraktı bilmiyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Ben her zaman söyledim yine de söylüyorum; biz büyük bir milletiz, güçlü bir devletiz. Yardımını esirgemeyen başta sayın Devlet Bahçeli olmak üzere diğer yardımcı olmak isteyen sivil toplum örgütlerine ve Alperen’i evladı gibi gören, sahiplenmiş olan bir sürü abla, ağabeyler, bütün Türk halkına, bu vatanın bayrağının altında yaşayan tüm duyarlı insanlara hepsinden Allah razı olsun. Allah hiçbir anneye, babaya böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah bu saatten sonra başka Alperen’ler ölmeyecek" dedi.