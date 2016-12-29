Alt geçide uçan minibüs kamerada

Han Duvarları’ndan Otel Odaları’na Çoban Çeşmesi’nden Kaldırımlar’a

Türk şiiri 1850’li yıllardan 1950’li yıllara, yüz yıllık süreçte üç büyük değişim yaşamıştır. Aruz, hece ve serbest vezin temelinde yaşanan bu değişimler 1950’li yıllarda İkinci Yeniyle tamamlanmış ve şiirimiz İkinci Yeniden itibaren modern şiirin bütün kazanımlarına açık hâle gelmiştir. 1850’li yıllarda başlayan yenileşme sürecinin sonucu Ahmet Hâşim’dir. İçerik Tanzimat’ın getirdiği fikir yükünden boşaltılmış, vezin serbest müstezat kaydıyla da olsa esnetilmiştir. İkinci değişim noktası Necip Fazıl’dır. Bu noktayı hece özelinde “Han Duvarları”ndan “Otel Odaları”na, “Çoban Çeşmesi”nden “Kaldırımlar”a şeklinde formüle edebiliriz.