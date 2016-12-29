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Alt geçide uçan minibüs kamerada

Esenyurt'ta alt geçide uçan servis minibüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. Kontrolden çıkan servis minibüsü önce bir araca çarptı, ardından da korkulukları yıkarak alt geçide uçtu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hızla gelen minibüs kontrolden çıkıyor. Önce bir araca çarpan servis minibüsü, ardından da alt geçide uçuyor.
 

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