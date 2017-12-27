Alt geçitte saldıran tacizcinin dilini koparmıştı! 'Dayısıyla para teklif etti'

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme başkanı duruşmanın başında Mert O.’nun avukatı Etem Kağan Çelik’e geçen celse itibari ile müvekkilinin hazır edilmesi konusunda süre verdiğini hatırlatarak sanığın neden gelmediğini sordu. Avukat Etem Kağan Çelik ise, “Müvekkilim kanser tedavisi gördüğü için bugün pet çekildiğinden hazır edemedik. Bunun raporlarını ve belgelerini daha önce sunmuştuk. Bugün pet çekildiğine dair belgeleri de daha sonra sunacağız. Kanser hastalığını biliyorsunuz. Hem bana hem müvekkilime basın yoluyla ana avrat küfür edildi. Ben duruşmalarda sapık vekili olarak nitelendiriliyorum. Bunu söyleyen de meslektaşlarım” dedi. Çelik; “Müştekinin ifadesinde özellikle alt ve üst çenesini uyuşuk olduğunu belirtmektedir. Bunun dili koparacak kadar baskı oluşturup oluşturmadığı konusunda doktor raporu alınmasını talep ediyoruz” şeklinde savunma yaptı.

‘TUTUKLANSIN’

Duruşmada söz alan Ebru O.’nun avukatı Zehra Şahin ise, “Olay 9 ay önce olduğu için bugün bu huşuların rapor ile tespiti mümkün değildir. Kaldı ki dava dilin koparılması davası olmadığı için bize göre bu raporun alınmasına gerek yoktur. Bu nedenle talebin reddine karar verilsin.” dedi. Sanık Mert O’nun tutuksuz olduğunu hatırlatan Zehra Şahin, “Benzer davalarda tutuklama kararı verilmektedir. Bu dosyada ise baştan beri sanık kaçmaktadır. Her duruşmada sanık taraf yeni yeni gerekçeler ileri sürüp davanın ertelenmesine neden olmaktadırlar. Hatta bu yüzden müvekkilim mağdur duruma düşmüştür. Biz sanık hakkında tutuklamaya yönelik bir kararın çıkmasını talep ediyoruz, müvekkilimin dayısına davadan çekilmesi adına para da teklif edilmiştir. Ayrıca sanık avukatı basına geçen haberler nedeniyle kendilerine ana avrat küfür edildiğini söylemektedir. Böyle bir şey söz konusu değildir” diye konuştu.

TALEPLERİN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Cahit Cantepe rapor alınması ile sanık Mert O.’nun tutuklanmasına yönelik talepleri bu aşamada reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Mert O’nun bir sonraki celseye zorla getirilmesine, sanığın hastalığı nedeniyle ped çektirdiği raporlarının da sunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanık M.O'nun "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Yargılamanın yapıldığı Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş, mahkemenin kararında, M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı olma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti. Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor.