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Altay Tankı ihalesi 15-20 günde tamamlanacak

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 'Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek.' dedi.

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Bloomberg'e konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek." dedi.
 
3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
 
250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için çıkılan ihalede üç teklif alınan Altay Tankı projesinde, Türkiye'nin hedefi ihaleyi maksimum 3 ay içerisinde tamamlamak.
 
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli tankta seri üretimin 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını duyurmuştu. (Sabah)

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