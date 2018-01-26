Altay Tankı ihalesi 15-20 günde tamamlanacak

Bloomberg'e konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek." dedi.

3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için çıkılan ihalede üç teklif alınan Altay Tankı projesinde, Türkiye'nin hedefi ihaleyi maksimum 3 ay içerisinde tamamlamak.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli tankta seri üretimin 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını duyurmuştu. (Sabah)