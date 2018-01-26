Altay Tankı ihalesi 15-20 günde tamamlanacak
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 'Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek.' dedi.
Bloomberg'e konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Altay Tankı ihale süreci 15-20 gün içinde bitecek." dedi.
3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için çıkılan ihalede üç teklif alınan Altay Tankı projesinde, Türkiye'nin hedefi ihaleyi maksimum 3 ay içerisinde tamamlamak.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli tankta seri üretimin 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını duyurmuştu. (Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.