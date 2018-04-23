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Altay'ın takım otobüsü yandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, Altay Spor Kulübü'ne ait olan takım otobüsünde yangın çıktı. Yangın sonucunda, takım otobüsü kullanılmaz hale geldi.

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Altay Spor Kulübüne ait olan takım otobüsünde park halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir İtfaiye Grubu ekipleri bölgeye intikal etti. İtfaiye erleri, alevler içinde kalan takım otobüsüne müdahalede bulundu.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, takım otobüsü kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, yangın sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, takım otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimaline karşın olay yeri inceleme ekipleri, yanan otobüste çalışma yaptı.

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