'Altın kızlar', Kahramanmaraş'ta yakalandı

Putinizm Rusya’sı yeni Soğuk Savaş’a hazır mı?

Rusya’nın, yeni Soğuk Savaş’ın bir tarafı olarak ısıtılması Batı medyasında oluşturulan “Diktatör Putin nefreti”nin çok ötesinde, stratejik düşünce kuruluşlarının analizlerinde de kendisini gösteriyor. Fakat aynı parametrelerle kurulacak bir Soğuk Savaş’ta Rusya belki Sovyetler kadar güçlenebilir ve askeri bir küresel güç olabilir ama tarih Sovyetler’in sonu kısmında da tekerrür edebilir.