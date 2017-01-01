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'Altın kızlar', Kahramanmaraş'ta yakalandı

Osmaniye'de 'Altın kızlar' olarak tanınan hırsızlık çetesi üyesi 2 kadın, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

  • DHA
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Karamanlı Mahallesi'nde öğleden sonra bir apartmanın giriş katındaki eve giren hırsızlar, ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, hırsızları yan sokakta yakaladı. Gözaltına alınan 31 yaşındaki Sevgi T. ile 19 yaşındaki Ceylan G.'nin üzerlerinde yapılan aramada, evden çaldıkları 2 altın yüzük ile 1 altın kolye ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin Osmaniye'de Altın kızlar' olarak tanınan gezici hırsızlık şebekesinin üyeleri olduğu saptandı.

ARANAN KAPKAÇÇI YAKALANDI

Polis ayrıca, 3 ayrı kapkaç olayını karışan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Mehmet Ç.'yi de yakaladı. Hırsızlık suçundan da arandığı saptanan Mehmet Ç.'nin üzerinden de çalıntı cep telefonu çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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