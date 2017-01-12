1 milyon dolar değerinde altın taşıyan uçak düştü
Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük uçağın düştüğü bildirildi.
Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan iki kişinin ve altının kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılanlardan birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.
Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.
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