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Altınlarla kaçan dolandırıcıyı vatandaşlar yakaladı

Adana'da kendisini 'polis' olarak tanıtıp terör örgütü soruşturması bahanesiyle kandırdığı emekli doktorun evindeki yarım kilogram civarındaki altını zorla alarak kaçmak isteyen şüphelinin beraber hareket ettiği diğer zanlı da yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Seyhan ilçesinde emekli doktor Teksin A'ya (77), kendisini polis olarak tanıtıp kandırdıktan sonra yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalanan şüpheli Selçuk E'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan zanlı Selçuk E'nin ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettiği belirlenen diğer şüpheli Kemal Y'nin (29) yakalanması için Küçükdikili Koza Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
 
Şüpheli Kemal Y, polislerden kaçmaya çalışırken ikinci kattan evin bahçesine düştü.
 
Ayağı kırılan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
 
Öte yandan, şüpheli Selçuk E'nin altın dolu poşeti elinden almaya çalışırken itekleyerek düşürdüğü mağdur Teksin A'nın kalçasında kırık oluştuğu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
 
Adana'da 22 Aralık'ta kendisini "polis" olarak tanıtıp terör örgütü soruşturması bahanesiyle kandırdığı emekli doktorun evindeki yarım kilogram civarındaki altını zorla alarak kaçmak isteyen şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanmıştı. 

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