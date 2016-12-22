Altýntaþ'ýn sýklýkla görüþtüðü 8 kiþinin 'ByLock' kullanýcýsý olduklarý tespit edildi

AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, saldýrganýn baðlantýlarýný araþtýran Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Emniyet Müdürlüðü ekipleri, çalýþmalarýný derinleþtirdi.

Bu kapsamda, soruþturmayý yürüten savcýlarýn yönetiminde kurulan özel çalýþma grubu, saldýrgan adýna kayýtlý telefon hattýnýn HTS incelemesini yaptý. Ýnceleme sonucu Altýntaþ'ýn sýklýkla görüþtüðü kiþiler belirlendi. Bunlarýn arasýnda 8 "ByLock" kullancýsýnýn olduðu tespit edildi.

Bu kiþilerin, saldýrgan ile ayný þubede çalýþan ve 15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan OHAL kapsamýnda yayýmlanan KHK'lar ile emniyet teþkilatýndan ihraç edilen bir baþkomiser, bir komiser yardýmcýsý ile 5 polis memuru olduðu, diðer þahsýn ise Denizli'de esnaflýk yaptýðý öðrenildi.

Saldýrganýn bu kiþilerle hangi amaçla baðlantý kurduðu araþtýrýlýyor.

Öte yandan, saldýrgan Altýntaþ'ýn, adýna kayýtlý telefon hattý dýþýnda kullandýðý akýllý telefona iliþkin inceleme de sürüyor.