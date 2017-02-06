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Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 19 gündür kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam, tarlada ölü bulundu.

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Hacıevhat Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 67 yaşındaki Şaban Altın, 19 gündür kayıptı. Edinilen bilgiye göre, Gönence Mahallesi Göztepe kırsalında çiftçiler tarafından tarlada bir kişinin cansız bedenine rastlandı.

Öldüğü belirlenen kişinin 19 gündür aranan kayıp Alzheimer hastası Şaban Altın olduğu ortaya çıktı. Gerekli incelemelerin ardından Altın'ın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.   

 

 

 

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