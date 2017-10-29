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Alzheimer hastası yaşlı kadından haber alınamıyor

Kastamonu´nun Cide İlçesi´nde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için arama çalışması başlatıldı.

  • DHA
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İlçeye bağlı Memiş Mahallesi´nde ailesiyle birlike oturan Naciye Uzun, 2 gün önce evde kimse yokken dışarı çıktı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine aile, durumu polise bildirdi. Alzheimer hastası kadın için polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Hayatından endişe edilen yaşlı kadının kırsal alandaki arama çalışmalarında, jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.

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