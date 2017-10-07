Bakan Çavuşoğlu: Amacımız çatışmaları tamamen önlemek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikalle ilgili, "Amacımız, çatışmaları tamamen önlemek ve siyasi süreci kolaylaştırmak. Astana bir yerde güven artırıcı önlemler için çatışmaların durdurulması, bitirilmesi için bir platform ama amacımız şimdi Cenevre sürecini canlandırmak." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Afyonkarahisar'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde Kuzey Irak, Suriye ve İdlib'i konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, bazı konsolosluk meselelerini de görüştüklerini aktardı. Çavuşoğlu, "Zaten Rex Tillerson ile her on günde bir değişik konuları görüşüyoruz. İyi bir diyaloğumuz var. Bugün İran Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Bir taraftan işte kamp çalışmaları, diplomasi durmuyor. İdlib'deki durumu takip ediyoruz." diye konuştu.

"İdlib'de Türk askerinin durumu nedir? Biz ne zaman gireceğiz?" sorusuna Çavuşoğlu, "İdlib'deki konu şu, yani biz Astana'da bir mutabakata vardık. Neden? Bu bölgelerde çatışmayı önlemek istiyoruz. Yani çatışmasızlıklar bölgesi ya da gerginlikleri azaltıcı bölge. Tabii burada belli bölgelerde Rus, İranlı gözlemleciler olacak, İdlib içinde de bizim gözlemciler olacak. Elbette İdlib içinde bizim gözlemcilerimiz de güvenli olan yerlerde olacak ki herhangi bir risk olmasın." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, bu konuda amacın, "bu gözlemciler sayesinde herhangi bir ihalili önleme ya da ihlal olursa da kimin yaptığını tespit etme" olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çünkü herkesin garantörlüğü var. O nedenle yani İdlib'de zaten ağırlıklı olarak Özgür Suriye Ordusu ve değişik bölgelerden biliyorsunuz Halep'ten gelen siviller var ama her yerde olduğu gibi bu bölgede de radikal unsurlar vardır. Geçen gün Rusya'ya ve diğerlerine de söyledik, yani 'Havadan gelişi güzel bombalama yapmayın çünkü siviller de ölüyor.' Varsa bir yerde terörist onun tespit edilip, onunla mücadelenin yapılması lazım. Yani sivilleri ya da ılımlı muhalefeti gelişgüzel bombalamanın bir faydası yok hatta oradaki insani yardımı ulaştıran bazı örgütlerin de temsilcilerin yaralandığını da bugün bana Rex Tillerson söyledi. Amacımız, çatışmaları tamamen önlemek ve siyasi süreci kolaylaştırmak. Astana bir yerde güven artırıcı önlemler için, çatışmaların, durdurulması için bir platform ama amacımız şimdi Cenevre sürecin canlandırmak. De Mistura da bunun için çalışıyor. Biz de kendisine destek veriyoruz."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir takvim var mı? İdlib'e, ÖSO'ndan gelecek istihbarat paylaşımına göre mi gireceğiz?" sorusu üzerine, "Arazideki, sahadaki durumu istihbaratımız ve askerimiz birlikte değerlendirecekler. Ona göre adımlar atılacak." ifadesini kullandı.