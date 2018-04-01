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Amanos Dağları kırsalında 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi.

Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.

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