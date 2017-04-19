Amanos Dağları'nda bir terörist etkisiz hale getirildi

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Yarpuz köyü kırsalında 17 Nisan günü bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, hava harekatı düzenlendiği ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "18 Nisan 2017 saat 01.00’den itibaren jandarma ve emniyet timleri arama ve tarama faaliyetlerine başlamış ve bir bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Operasyonda bir 5,56 mm çaplı M16 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 5 şarjör, 5,56 çapında 189 fişek, 2 savunma tipi el bombası, 2 roketatar antitank mühimmatı, 2 roketatar mühimmatı sevk fişeği, sırt çantası, kütüklük ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir."