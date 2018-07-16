Amanos Dağları’nda çıkan yangın devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Bakras Mahallesi’nin yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle 10 hektarlık alandan 30 hektarlık alana yükselen yangına 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 4 iş makinesi ve 10’un üzerinde yangın söndürme ekibiyle müdahale ediliyor.

Antakya ve Belen ilçelerinden görülebilen yangının rüzgârın etkisiyle artma ihtimaline karşılık yangın söndürme ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.