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Amanos Dağları’nda çıkan yangın devam ediyor

Belen ilçesi Amanos Dağları’nda öğle saatlerinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Bakras Mahallesi’nin yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle 10 hektarlık alandan 30 hektarlık alana yükselen yangına 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 4 iş makinesi ve 10’un üzerinde yangın söndürme ekibiyle müdahale ediliyor.

Antakya ve Belen ilçelerinden görülebilen yangının rüzgârın etkisiyle artma ihtimaline karşılık yangın söndürme ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

 

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