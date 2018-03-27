Amanos Dağları'nda operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerince sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Meti sırtları bölgesinde bir grup terörist tespit edildiği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operayonda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği, ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşıldığı vurgulandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mühimmatlar ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilçesinde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonların ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.