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Amanos Dağları'ndaki PKK hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütünün barınak, sığınak ve mevzi olarak kullandığı Amanos Dağları'ndaki 6 hedef imha edildi.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuşlucak Tepe bölgesine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Harekatta PKK'nın barınak, sığınak ve mevzi olarak kullandığı Amanos Dağları'ndaki 6 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün arazi araması gerçekleştiren güvenlik güçleri tarafından 15 av tüfeği ve 17 bin 500 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Türkiye genelinde dün gerçekleştirilen operasyonlarda ise 38 iş birlikçi yakalanırken, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 4 av tüfeği, çok miktarda mühimmat ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından bu sabah 05.05-05.50 saatleri arasında Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuşlucak Tepe (Amanos Dağları) bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta terör örgütü mensuplarının barınak, sığınak ve mevzii olarak kullandıkları belirlenen 6 hedef ateş altına alınarak, imha edildi.

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