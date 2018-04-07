Amanoslar'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Dörtyol ilçesindeki Amanoslar kırsalında dün akşam saatlerinde eylem hazırlığındaki bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının yanı sıra operasyona hava desteği de verildi.

26 Mart 2018 günü teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un adının verildiği operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.