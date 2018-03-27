Amanoslar'daki terör operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos Dağları'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında bir askerin şehit düştüğünü bildirdi.

Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Operasyon kapsamında 8 teröristin cesetlerinin ele geçirildiğini belirten Ata, şöyle devam etti:

"Maalesef bugün sabaha karşı, arazi arama tarama faaliyetlerinde yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. O terörist de öldürüldü. İlk etapta 6 teröristin cesedine ulaşılmıştı. Askerimizi şehit edenle beraber 2 teröristin daha cesetleri ele geçirildi. Diğer 3 teröristin aranmasına ise devam ediliyor. Jandarma teşkilatımızı ve hava kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Amanos bölgesinde, 1992 yılında başlayan terör olaylarından sonra ilk defa bu şekilde kapsamlı bir operasyon yapıldı. İnşallah hedefimiz Amanoslar'da bir terörist bırakmamak. Bu operasyonlar devam edecek."

Vali Ata, jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmalarına göre teröristlerin eylem yapmak için harekete geçtiğini ancak güvenlik güçlerinin onlardan daha erken davranıp gereğini yaptığını vurgulayarak, "Teröristlerin hedefleri belli, silahlı kuvvetlerimizin unsurları, jandarma teşkilatımız, emniyet mensupları. Afrin harekatına misillemeye yönelik amaçları eylem yapmaktı." ifadesini kullandı.

Bu teröristlerin, iki polisi şehit eden, sahil güvenlik karakoluna saldırı düzenleyen, yine jandarmanın yaptığı bir operasyonda bir askeri yaralayan grup olduğunu aktaran Ata, teröristlerin PKK'nın Amanoslar'daki Belen-Samandağ grubu olduğunu kaydetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.