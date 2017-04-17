Tespit edilir edilmez hava harekatı!
Osmaniye'ye bağlı Yarpuz köyü kırsalında bir grup PKK terör örgütü üyesinin tespit edildiği, bölgeye hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağları Yarpuz köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla aynı gün 20.30 sıralarında hava harekatı düzenlenmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen hava harekatı sonrası geniş çaplı arama ve tarama faaliyeti için jandarma ve emniyet birimleri bölgeye sevk edilmiştir."
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