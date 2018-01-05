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Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Suluova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Suluova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Amasya, Tokat ve Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 10 zanlının adreslerini belirledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada bir miktar esrar, 1 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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