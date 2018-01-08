Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suluova Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Amasya, Tokat ve Tunceli'de 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde esrar, bir tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.