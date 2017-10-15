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Amasya'da 206 kaçak yakalandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir otobüste Afganistan, Pakistan, İran, Suriye ve Myanmar uyruklu 206 kaçak yakalandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Amasya-Samsun karayolundaki uygulama sırasında 35 PS 759 plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Araçta, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, İran, Suriye ve Myanmar uyruklu 18’i çocuk, 25’i kadın olmak üzere 206 kaçak yakalandı.

Otobüse el konulurken araç sürücüleri S.C. ile A.İ.Y. gözaltına alındı.

Göçmenler daha sonra jandarmaya teslim edildi.

Ağrı Doğubeyazıt ilçesinden yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri ve İstanbul'a gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenlerin işlemleri Suluova İlçe Jandarma Komutanlığında sürüyor.

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