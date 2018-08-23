Amasya’da 3 aracın peş peşe çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kazada Mustafa Demir’in yanı sıra eşi Fadime, çocukları Yiğitcan ve Halit Efe ile yakınları olan Zeynep Bal yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.