Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'nın Esentepe/Merzifon mevkiinde bir deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 1.2 kilometre altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'nın Esentepe/Merzifon mevkiinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Esentepe/Merzifon olduğu açıklandı. 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 1.2 kilometre altında gerçekleşti.
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