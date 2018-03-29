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Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'nın Esentepe/Merzifon mevkiinde bir deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 1.2 kilometre altında gerçekleşti.

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Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'nın Esentepe/Merzifon mevkiinde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Esentepe/Merzifon olduğu açıklandı. 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 1.2 kilometre altında gerçekleşti.

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