Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'nın Esentepe/Merzifon mevkiinde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 06.17'de Amasya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Esentepe/Merzifon olduğu açıklandı. 3.8 büyüklüğündeki deprem yerin 1.2 kilometre altında gerçekleşti.