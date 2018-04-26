Amasya’da aydınlatma direğinden düşen şahıs öldü
Amasya’nın Taşova ilçesinde 8 metre yükseklikteki aydınlatma direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Elmakırı köyünde bir evin arızalanan elektrik tesisatının onarımı için 8 metrelik aydınlatma direğine çıkan Ahmet Demir (49) dengesini kaybederek yere düştü. Kanlar içinde kalan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.