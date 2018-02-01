Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amasya’da FETÖ operasyonunda 8 asker gözaltına alındı

Amasya’nın Merzifon ilçesi merkezli FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf askerden 8'i gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce gözaltına alınan mahrem imamların ifadeleri sonrası FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Amasya Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri, İzmir’de 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 asker gözaltına alındı. 6 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gazzeli hasta çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan´a seslendi

Gazzeli hasta çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan´a seslendi

Kimsenin yaşamak istemediği korkunç anlar

Kimsenin yaşamak istemediği korkunç anlar

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

Özel Harekat sınırda bekliyor

Özel Harekat sınırda bekliyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA