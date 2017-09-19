Amasya'da hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

<p> Sıtkı Aksüt idaresindeki 65 ED 673 plakalı hafif ticari araç, Sarıköy mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan 19 UF 925 plakalı tıra çarptı.</p> <p> Kazada sürücü ile araçta bulunan Alaaddin Işık ve Muhammed Kütükçü olay yerinde yaşamını yitirdi.</p>
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