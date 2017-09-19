Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amasya'da hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sıtkı Aksüt idaresindeki 65 ED 673 plakalı hafif ticari araç, Sarıköy mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan 19 UF 925 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Alaaddin Işık ve Muhammed Kütükçü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ünlü oyuncular kaza yaptı!

Ünlü oyuncular kaza yaptı!

Komandolar nefes kesti

Komandolar nefes kesti

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA