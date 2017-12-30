Amasya'da köpeğe çarpan araç alev alev yandı
Amasya'da yolda ilerlerken önüne çıkan köpeğe çarparak kontrolden çıkan araç alev alarak yandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. yönetimindeki 23 BJ 884 plakalı kamyonet Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası kamyonette yangın çıktı. Kendini dışarı atan sürücünün bildirmesi üzerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri kamyoneti saran alevleri söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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