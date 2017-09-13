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Amasya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Amasya'da, bir binanın merdiven boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

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Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katında ikamet eden Şerife-Burak Kurt çiftinin ikizlerinden 5 yaşındaki Sadık, merdivenden inerken dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Sağlık ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Taşova ilçesine bağlı Geydoğan köyü camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, küçük Sadık'ın ailesi, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan ile vatandaşlar katıldı.

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