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Amasya’da midibüs şarampole devrildi: 26 yaralı!

Amasya’nın Taşova İlçesi’nde kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu midibüsündeki 26 kişi yaralandı.

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Amasya'nın Taşova İlçesi Çaydibi Köyü yakınlarında Samsun'dan Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne giden 41 yaşındaki Muammer Uslu yönetimindeki 60 KY 143 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada yolcu midibüsünde bulunan 26 kişi yaralandı.

Ağaçlara çarparak duran midibüsteki yaralanan 26 kişi, yoldan geçen vatandaşların araçları ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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