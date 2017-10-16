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Amasya'da otobüsten 206 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da durdurulan bir otobüsten balık istifi halde 206 kaçak göçmen çıktı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Amasya-Samsun karayolundaki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün içinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, İran, Suriye ve Myanmar uyruklu 18’i çocuk, 25’i kadın olmak üzere toplam 206 kaçak göçmen tespit edildi. Bu sayıda kaçak göçmenin görüntülerine genelde gemi ve teknelerde rastlanırken, bagaj kısmından bile çok sayıda yolcu çıkması görenleri şaşırttı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suluova İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından 4 otobüsle şehir merkezine getirilen kaçak göçmenler, bir okulun pansiyonuna yerleştirildi. El konulan otobüsün gözaltına alınan sürücüleri S.C. ve A.İ.Y. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri ve İstanbul'a gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenlerin işlemlerinin tamamlanması sonrası sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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