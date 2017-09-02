Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 5 ölü
Amasya'da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
- AA
İstanbul'dan bayram tatili için Tokat'a gidenlerin bulunduğu Basri Gedik (57) yönetimindeki 34 LRZ 97 plakalı otomobil, Amasya - Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (55), Ahmet ve Fatma Al olay yerinde hayatını kaybetti.
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