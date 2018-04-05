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Amasya’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Amasya’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il merkezinde uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1,15 gram bonzai, 2,1 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 4,23 gram esrar, 47.5 litre kaçak rakı, 20 şişe kaçak içki ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden S.V.K., A.B. ile Ç.D adliyeye sevklerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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