Amasya'daki hayvan hırsızları yakalandı
Amasya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
- AA
Suluova ilçesinde 23 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin Samsun'un Ladik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar Samet Ç, Fevzi A. ve Şafak A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Suluova'ya bağlı Akören köyünde besicilikle uğraşan Zülkifli Topal, bayram sabahı ahırdaki 23 büyükbaş hayvanının çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerin Samsun'un Ladik ilçesi kırsalında düzenledikleri operasyonda 3 zanlı, çalınan hayvanlarla yakalanmıştı.
Besici Topal, çalınan hayvanlarının kısa sürede bulunarak kendisine teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu, jandarma ekiplerine sarılarak göstermişti.
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