Amasya’da silahlı saldırıya uğrayan Dereköy Köyü Muhtarı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Dereköy köyündeki evinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Uçar, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.