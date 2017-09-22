Amasya’da silahlı saldırıya uğrayan Dereköy Köyü Muhtarı hayatını kaybetti
Amasya’nın Taşova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Dereköy Köyü Muhtarı Fahri Uçar (54) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dereköy köyündeki evinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Uçar, yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.