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Amasya’da silahlı saldırıya uğrayan Dereköy Köyü Muhtarı hayatını kaybetti

Amasya’nın Taşova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Dereköy Köyü Muhtarı Fahri Uçar (54) hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Dereköy köyündeki evinin yakınlarında kimliği  henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Uçar,  yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık  ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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